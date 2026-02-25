Sanremo fa flop e Selvaggia Lucarelli affonda Carlo Conti battuta fortissima | Chiediamo scusa a Pucci

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha sorpreso tutti. ma non nel modo sperato. Nonostante la scaletta studiata nei minimi dettagli e un cast di conduttori affiatati, gli ascolti hanno registrato un crollo significativo rispetto all’anno scorso. Milioni di telespettatori sembrano aver deciso di disertare l’Ariston, forse nostalgici dei Festival più spettacolari e ricchi di momenti memorabili. Carlo Conti ha cercato di imprimere un ritmo serrato, ma il pubblico sembra preferire una conduzione più “rilassata” e momenti di intrattenimento variegati. Il crollo di Sanremo: ascolti bassi per Carlo Conti Nel dettaglio, l’anteprima Sanremo Start ha ottenuto 12.818.000 telespettatori con uno share del 50,9%, la prima parte del Festival 12.771.000 utenti (57,5%) e la seconda 5.846.000 (58,2%). Numeri ben inferiori rispetto al 2025, quando la prima parte aveva raggiunto 15.713.000 spettatori e la seconda 7. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Selvaggia Lucarelli contro Carlo Conti: "Complimenti, a Sanremo anche quello che fa body shaming e battute omofobe". Pucci replica cosìLa polemica si infiamma dopo l’annuncio di Andrea Pucci come co-conduttore di Sanremo 2026.

Carlo Conti replica a Selvaggia Lucarelli: la sua scelta di Andrea Pucci per SanremoCarlo Conti ha commentato le critiche di Selvaggia Lucarelli sulla sua scelta di portare Andrea Pucci a Sanremo, dopo che la giornalista aveva messo in discussione la sua decisione.

Sanremo, i top e i flop della prima serataSAL DA VINCI con PER SEMPRE SÌ - VOTO 8 - La festa di ritorno Sal da Vinci dopo 17 anni è travolgente, coinvolgente e divertente. Ma la cosa più bella è che non dimentica il grande paroliere Vincenzo ...

Sanremo 2026, Top e flop della prima serata: Laura Pausini convince, Ditonellapiaga virale, Can Yaman divideTutto sommato con la conduzione se la cava bene, era pur sempre la prima volta. Peccato solo per alcuni momenti. Uno su tutti, il primo ingresso sul palco sulla sigla di Sandokan. Un po' troppo cringe ...

