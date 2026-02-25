Sanremo è lo specchio di un’Italia che non esiste

Volevamo un Festival che fosse un concentrato di cultura pop contemporanea e ci hanno dato due Sandokan. Un refrain sterilizzato, colmo di canzoni lunari, vuoto di emozioni reali. Gli ascolti calanti ne sono la conseguenza. Si salva Laura Pausini, Fulminacci giganteggia Eddie Brock: “A Sanremo per merito di un algoritmo”. Dall'agenzia viaggi al Festival, la rivincita onesta del ragazzo dell'Aurelio "Il tempo corre quanto è stronzo”, canta il massiccio Nigiotti (non male) sul palco sanremese. E ha ragione, guardando questo festival vecchio e nudo, spoglio delle sorprese, scortato dal maresciallo Conti su un pianeta disabitato che non somiglia all’Italia d’oggi. La restaurazione è sancita dall’annuncio d’apertura affidato alla voce di Pippo Baudo, osannato come reperto di chissà quali glorie e la seconda cosa che Conti dice è “dov’eravamo rimasti?”, ma non è un omaggio al collega Tortora, di cui si parla in questi giorni, e alla sua vicenda mai riparata, ma serve solo a introdurre Olly, il vincitore dell’anno scorso, ribadendo il progetto-sicurezza che anima la manifestazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

