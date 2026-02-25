Sanremo | è Conti-amarcord Gag Pausini e Yaman La top 5 | Arisa Fulminacci Brancale Ditonellapiaga Fedez-Masini Classifica|Gara

Il Festival di Sanremo ha preso il via con un omaggio a Pippo Baudo, che ha portato Carlo Conti sul palco insieme a Laura Pausini e Can Yaman. La scelta di includere queste star ha scatenato momenti divertenti e gag tra i conduttori e gli ospiti. La serata ha mostrato anche la classifica dei primi cinque artisti, tra cui Arisa e Fulminacci. La manifestazione continua a mantenere il suo stile tra musica e spettacolo, catturando l'attenzione del pubblico.

(Renato Franco)Il Festival inizia con lo sguardo rivolto al passato: l’omaggio a Baudo che con la sua voce apre la serata («è doveroso dedicarlo a lui» dice Conti); Olly, il vincitore della scorsa edizione, che canta il brano che lo ha portato al successo; il ricordo dei tanti personaggi del mondo dello spettacolo che in questi ultimi mesi se ne sono andati, a partire da Peppe Vessicchio che — anche con la sua barba inconfondibile — ha lasciato un’impronta su Sanremo. E poi la lunga (un po’ troppo) intervista a Gianna Pratesi, la signora di 105 che 80 anni fa aveva votato a favore della Repubblica, «una conquista arrivata anche grazie al sacrificio di tante persone che hanno perso la vita per noi», ricorda il conduttore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Classifica Sanremo 2026 della prima serata, in top 5 Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-MasiniArisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga e Fedez con Masini sono i primi cinque classificati della serata inaugurale di Sanremo 2026, dopo che le votazioni sono state chiuse.

Sanremo, classifica prima serata: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini nella Top 5 (in ordine casuale)Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini si trovano nella top 5 della prima serata di Sanremo 2026, grazie ai voti raccolti dal pubblico e dalla giuria.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026: la scaletta della prima serata - Radio Globo; FantaSanremo, tutti i trofei e come sbloccarli; Laura Pausini da stasera a Sanremo tra amarcord e odiatori social; Cantanti esclusi Sanremo 2026, chi sono/ Lista nomi: dai Jalisse e Tatangelo ad Alex Britti e Sarah Toscano.

Laura Pausini da stasera a Sanremo tra amarcord e odiatori socialSANREMO. C’è una romagnola sul palco dell’Ariston. E non una qualunque. Laura Pausini, nata a Solarolo, in provincia di Ravenna, torna a Sanremo da ... corriereromagna.it

Festival di Sanremo, al via la prima serata. Sul palco Conti, Can Yaman e Laura Pausini. Il ricordo di Pippo BaudoAl via questa sera la 76/a edizione del Festival di Sanremo, quest’anno dedicata a Pippo Baudo. Conti sul palco dell’Ariston insieme a Can Yaman, l'attore ... ilsecoloxix.it

Comunque potevano scrivere una qualche gag per la Pausini da fare con Carlo Conti a parte la cosa della zeta Romagnola che mi ha frantumato gli zebbedei #sanremo2026 x.com

SANREMO | Can Yaman sul palco dell'Ariston. L'attore arriva in scena sulle note di Sandokan, canta con Pausini, gag su una canzone turca. #ANSA #sanremo #sanremo2026 facebook