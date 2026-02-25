Festival di Sanremo con Carlo Conti e Laura Pausini impeccabili all’Ariston, ma il confronto con Amadeus e Fiorello accende il dibattito: è mancato il vero spettacolo? La prima notte del Festival di Sanremo si è mossa con passo sicuro, senza inciampi e con una regia oliata alla perfezione. Sul palco dell’Teatro Ariston, Carlo Conti e Laura Pausini hanno guidato la serata con mestiere e intesa. Un duo compatto, ben rodato, consapevole dei propri spazi. Qualche piccola esitazione, una battuta non perfettamente a fuoco, un sorriso di troppo davanti al microfono: dettagli che hanno reso tutto più autentico. Ma, tirando le somme, qualcosa è rimasto in sospeso. Una macchina perfetta, ma dov’è la scintilla?. La gara ha girato come un orologio. Gli artisti sono stati protagonisti assoluti, le esibizioni si sono incastrate con ritmo serrato, senza tempi morti. Conti ha dimostrato ancora una volta di conoscere alla perfezione i meccanismi televisivi, gestendo il palco con sicurezza. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Sanremo Con Conti E Pausini Tutto Perfetto: Ma Mancano Le Gag Di Amadeus E Fiorello!

