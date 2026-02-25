Sanremo classifica prima serata | incredibile 3 donne sul podio ecco i nomi che nessuno si aspettava!

Sanremo ha fatto notare la presenza di tre donne tra i primi posti, una scelta che ha sorpreso molti. La causa di questa novità risiede nelle performance di artisti noti e meno conosciuti, che hanno conquistato il pubblico e la giuria. Tra applausi e commenti, il risultato mette in discussione le aspettative tradizionali sulla competizione. La serata si è conclusa con una distribuzione inaspettata dei premi.

© Donnapop.it - Sanremo, classifica prima serata: incredibile, 3 donne sul podio, ecco i nomi che nessuno si aspettava!

Un debutto che ha subito acceso i riflettori non solo sulle canzoni, ma anche su una classifica capace di sorprendere. La 76ª edizione del Festival di Sanremo ha preso ufficialmente il via martedì 24 febbraio 2026 su Rai 1, inaugurando una settimana di musica e spettacolo destinata a far discutere. Alla guida dell’Ariston, per il quinto anno non consecutivo, Carlo Conti, padrone di casa sicuro e misurato, affiancato per tutte le serate da Laura Pausini. Una prima notte intensa, culminata con una top five che ha ribaltato molti pronostici. Sanremo, ecco la classifica dei primi cinque (in ordine sparso). 🔗 Leggi su Donnapop.it Sul podio con il bronzo, poi la frase che gela l’arena: “L’ho tradita” (il retroscena che nessuno si aspettava)Ha pianto davanti alle telecamere, ha pianto sul podio con la medaglia di bronzo al collo nella 20 km individuale di biathlon a Milano-Cortina 2026. Sanremo torna alle certezze: la scelta che nessuno si aspettavaSanremo torna alle sue radici e sorprende tutti. Temi più discussi: Sanremo 2026, la classifica parziale dopo la prima serata; Sanremo 2026, la classifica della prima serata. I migliori 5 da Arisa a Ditonellapiaga; Sanremo 2026, la classifica della prima serata: conferme per Serena Brancale e la coppia Fedez-Masini, nella top 5 approda anche Fulminacci; La classifica della prima serata di Sanremo 2026. Sanremo, la classifica della prima serata: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini nella top 5 (in ordine sparso)Arisa con 'Magica Favola', Fulminacci con 'Stupida Sfortuna', Serena Brancale con 'Qui con me', Ditonellapiaga con 'Che Fastidio!' e Fedez e Masini con ... ilmessaggero.it Sanremo 2026, la classifica provvisoria dopo la prima serata: svelata la top 5 della sala stampaSi conclude la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Dopo aver sentito tutte e 30 le canzoni in gara portate sul palco dell'Ariston dai big, pronta la prima classifica provvisoria. Non ... ilmattino.it Edicola Sanremo, Dado svela la classifica del Festival: chi c'è sul podio x.com Vittorio Gucci. . @carloconti.tv in cambio di un mio panino mi ha svelato la classifica di Sanremo 2026 facebook