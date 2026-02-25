Sanremo Carlo Conti fatti più in là Largo a Stefano De Martino E Alfonso Signorini risponde così

Una lettera inaspettata al settimanale Chi e la risposta del direttore in merito al possibile nuovo conduttore del Festival della canzone italiana La notizia di Stefano De Martino prossimo conduttore del Festival di Sanremo sta creando non poche dinamiche interessanti intorno alla kermesse musicale. Dagospia racconta di “agitazione dietro le quinte” e anche ai pianti alti Rai, in quanto la notizia sarebbe dovuta rimanere sotto il tappeto di viale Mazzini per un altro po', quantomeno fino alla fine di questa 76esima edizione. E invece il nome di De Martino circola già con insistenza, tanto che qualcuno ha iniziato a scrivere provocatoriamente: “Carlo Conti fatti più in là”. A firmare quella frase è la signora Fiorenza da Ancona, che sul settimanale Chi ha inviato una breve lettera per complimentarsi con Alfonso Signorini della scelta di mettere De Martino in copertina. “Caro Alfonso, grazie per aver messo in copertina Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Today.it

Sanremo, Carlo Conti sostituito da Stefano De Martino nel 2027? "Spero ci sia qualcun altro più giovane"Nel 2027, si ipotizza una possibile sostituzione di Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo con Stefano De Martino.

Sanremo 2027, Carlo Conti non ci sarà: arriva Stefano De Martino?Sanremo 2027 si avvicina e le voci sul cast si intensificano.

Temi più discussi: Festival di Sanremo, Carlo Conti: Dopo 5 anni posso dire basta; Quanto costa Sanremo 2026? Dal cachet di Carlo Conti a quanto incassa la Rai (senza pesare sul canone): ecco tutti i conti del festival; Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti in diretta a Domenica In: Andrea Bocelli super ospite della serata finale; Sanremo 2026, i cachet milionari di Conti e Pausini: quanto guadagnano ospiti e cantanti.

Sanremo 2026, Carlo Conti corre (troppo) tra le polemiche: Zero show. Poi delusione per Laura Pausini: Pensavo fosse una gagLa prima serata è andata via velocissima, forse troppo per il pubblico: Gli interessa solo terminare in anticipo. libero.it

Sanremo 2026: Carlo Conti alla prima serata perde 3 milioni di spettatori rispetto al 2025 (ed era inevitabile)Era inevitabile che per il suo quinto Festival di Sanremo Carlo Conti non replicasse il miracolo del 2025, e così è stato. La prima serata conquista, infatti, 9.306.000 spettatori pari al 57,7% di sha ... vanityfair.it

Le pagelle in tempo reale, con il ritmo imposto da Carlo Conti, sono un viaggio a fari spenti nella notte. Mentre scrivi c’è chi canta, mentre ascolti c’è chi parla. È un paesaggio visto da un jet che va a Mach 3. Si perdono tante cose, ma una volta atterrati le recu - facebook.com facebook

Sanremo 2026: gli ascolti della prima serata. All'esordio Carlo Conti si è perso 3 milioni di telespettatori x.com