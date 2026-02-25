Sanremo calano gli ascolti Arriva il commento di Carlo Conti

Sanremo 2026 è entrato nel vivo con la prima serata andata in onda martedì 24 febbraio. Carlo Conti ha guidato l’apertura del Festival insieme a Laura Pausini e a Can Yaman, presentando al pubblico le 30 canzoni in gara. Tra gli ospiti della serata, secondo gli appunti, Tiziano Ferro, Kabir Bedi, Vincenzo De Lucia e Gianna Pratesi, ricordata come la signora che 80 anni fa votò al referendum sulla Repubblica. Il dato più atteso, però, era quello degli ascolti. La prima serata del Festival, in termini di total audience su Rai1, ha registrato 9,6 milioni di telespettatori con il 58% di share. Numeri alti, ma inferiori a quelli dell’edizione precedente: nel 2025 la prima serata aveva raccolto 12 milioni e 630 mila spettatori con il 65,3%, circa tre milioni in più rispetto a quest’anno. Di fronte al confronto con il passato, arriva il commento di Carlo Conti, che riconosce il mancato record personale ma rivendica la solidità del risultato: “Quest’anno non ho battuto me stesso, ma mi resta lo stesso sorriso e stessa serenità. 🔗 Leggi su Today.it

Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti svela: “Non mi abbatterò per gli ascolti”Carlo Conti critica gli ascolti del Festival di Sanremo 2026, attribuendo il calo a scelte di programmazione e a una concorrenza agguerrita.

Sanremo, Carlo Conti mette le mani avanti per gli ascolti che farà il festivalIl festival di Sanremo si avvicina e Carlo Conti, alla guida dell’evento, esprime fiducia nelle scelte adottate.

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big

Temi più discussi: Sanremo, Carlo Conti: Sarò sereno anche se gli ascolti calano; Il direttore artistico a Sanremo: Non mi abbatto se gli ascolti calano; Il direttore artistico a Sanremo: Non mi abbatto se gli ascolti calano; Il direttore artistico a Sanremo: Non mi abbatto se gli ascolti calano.

Perché Sanremo 2026 ha fatto meno ascolti: partite di Champions e cast bocciato dal pubblicoSanremo 2026, gli ascolti calano: i motivi La prima serata del Festival di Sanremo 2026 è andata in archivio con il 58% di share e meno di dieci ... televisionando.it

Sanremo, gli ascolti: 58% di share e 9,6 milioni di spettatori, 3 in meno rispetto al 2025Il dato degli ascolti della prima serata di Sanremo 2026 di martedì 24 febbraio, la share, il confronto con le precedenti edizioni ... gazzetta.it

Il cantante ha cucito il nome di Amal sulla camicia per la sua esibizione. Carlo Conti: "I bambini non c'entrano con la follia" - facebook.com facebook

Sanremo 2026: gli ascolti della prima serata. All'esordio Carlo Conti si è perso 3 milioni di telespettatori x.com