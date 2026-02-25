Sanremo | bus a gas sulla ciclabile polemiche per i 20 euro al giorno

Un bus a gas sulla ciclabile ha causato polemiche, perché alcuni cittadini ritengono che danneggi l’ambiente e metta a rischio i ciclisti. La decisione di utilizzare mezzi a combustione in un’area dedicata alle biciclette ha suscitato critiche per la possibile alterazione del traffico e il rischio di incidenti. Nei giorni scorsi, sono stati segnalati alcuni episodi di confusione tra pedoni e veicoli, mentre il servizio continua a funzionare durante il Festival.

Sanremo: navette a combustione sulla ciclabile, polemiche per l'impatto ambientale Da oggi, Sanremo attiva un servizio di bus navetta sulla pista ciclopedonale durante il Festival della Canzone Italiana. Il servizio, operativo dalle 16 alle 2 di notte, ha già scatenato critiche per l'uso di mezzi a combustione in un'infrastruttura simbolo della mobilità sostenibile. Le navette, scortate dalla polizia locale, operano su due tratti della ciclabile: dal levante, partendo dall'ex passaggio a livello di Arma di Taggia, e dal ponente, con capolinea all'ex stazione ferroviaria di piazza Cesare Battisti.