Sanremo Alessia Vessicchio | Papà è stato omaggiato senza di me

Alessia, figlia di Peppe Vessicchio, a Fanpage esprime la propria indignazione per non essere stata invitata nella platea di Sanremo. Infatti ieri è stato omaggiato il direttore d’orchestra, a sorpresa, senza la presenza dei suoi familiari. Tra gli altri omaggi anche quello a Pippo Baudo davanti, però, i figli del conduttore, Tiziana e Alessandro, e l’assistente Dina Minna. Così oggi la figlia del direttore d’orchestra mostra il proprio rammarico per il mancato invito non capendo perché Conti non abbia pensato a lei. In questi giorni la città di Sanremo sta omaggiando il direttore d’orchestra con Casa Vessicchio, uno spazio d’intrattenimento dove si ricorda l’artista e al tempo stesso ogni persona che gli ha voluto bene può ricordarlo facendo visita. Certo l’omaggio sul palco era atteso, sebbene mai annunciato, ma Alessia Vessicchio non si sarebbe mai aspettata che sarebbe stato fatto senza di lei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Festival di Sanremo 2026, intervista ad Alessia Vessicchio: “L’affetto della gente nei confronti di papà cresce sempre di più. Mi ha insegnato il rispetto e l’autenticità”Alessia Vessicchio ha raccontato che l’affetto crescente della gente nei confronti di suo padre, Peppe Vessicchio, deriva dal suo modo autentico di essere e dalla qualità della musica che ha lasciato.

Leggi anche: Sanremo, polemiche dopo la prima serata per i mancati omaggi: le parole di Alessia Vessicchio

Temi più discussi: Nasce a Sanremo Casa Vessicchio: Era un’idea di papà; A Sanremo apre ‘Casa Vessicchio’. La figlia Alessia: È ancora vivo qui tra noi - Video; Festival di Sanremo 2026, intervista ad Alessia Vessicchio: L’affetto della gente nei confront...; Alessia, chi è la figlia di Peppe Vessicchio: Ecco perchè tutti amavano il mio papà/ La sua umanità….

Alessia, chi è la figlia di Peppe Vessicchio: Ecco perchè tutti amavano il mio papà/ La sua umanità…Chi è Alessia, figlia di Peppe Vessicchio: un amore viscerale come testimoniato dai suoi toccanti racconti. ilsussidiario.net

Casa Vessicchio: Sanremo abbraccia il suo MaestroSanremo si è fermata per rendere omaggio a uno dei suoi protagonisti più amati. Ieri sera preso i Bagni Paradiso è stata inaugurata Casa Vessicchio, uno degli appuntamenti più iconici di questa ... rivieratime.news

La Nostra Super Bravissima Amica scrittrice Nicoletta Perrone con Caterina Lacava ci hanno inviato questa bellissima foto nella quale sono in compagnia con la Figlia del mitico Maestro Peppe Vessicchio, Alessia Vessicchio ….. Grazie mille per questa foto # - facebook.com facebook

Da lunedì #LaVoltaBuona di Caterina Balivo si trasferisce a Sanremo per commentare il Festival. Tra gli opinionisti Donatella Rettore, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi, Sophie Codegoni, Jolanda Renga e Alessia Vessicchio, Luca Dondoni, Paolo Giordano e An x.com