sanremo 76 la seconda serata tra campioni olimpici omaggio alle vittime di crans montana e nuove proposte

Si è tenuta questa mattina al Teatro Ariston la conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Sul rooftop dell'Ariston, accanto a Carlo Conti e al vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo, i tre co-conduttori della serata: Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo (chiamato per errore "Lillo Petrolio" all'inizio della conferenza, con il comico che ha reagito con ironia: "Avevo un insegnante alle medie che mi chiamava Petrolio"). Sanremo 76, gli ascolti: Conti sereno nonostante il calo Il tema dominante della conferenza è stato inevitabilmente il calo degli ascolti della prima serata. I dati Auditel parlano chiaro: 9.600.000 spettatori con uno share del 58%, contro i 12.

Temi più discussi: Ecco Sanremo 2026: le serate, le giurie, i favoriti; Sanremo 76, Conti si emoziona per Baudo; Sanremo parla (e canta) romano: conduttori, cantanti e ospiti dalla Capitale all'Ariston; Festival di Sanremo 2026, Seconda Serata: Nuove Proposte al via e metà Big in gara.

