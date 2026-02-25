Sanremo 2026 Vannacci invitato nella serata delle cover | la frase su Carlo Conti e la smentita della Rai

Roberto Vannacci ha annunciato la sua presenza al Festival di Sanremo 2026. L’europarlamentare e fondatore del nuovo partito “Futuro nazionale” ha spiegato che venerdì, in occasione della serata dedicata alle cover, sarà in platea all’Ariston. L’ex leghista ha commentato Carlo Conti (“Mi piace come conduce”) ma sulla sua presenza è arrivata la precisazione della Rai: nessun invito ufficiale. Sanremo 2026, la presenza di Vannacci "Vannacci: "Mi hanno invitato a Sanremo" La frase di Vannacci su Carlo Conti La smentita della Rai su Vannacci Le polemiche dell'anno scorso Sanremo 2026, la presenza di Vannacci Roberto Vannacci si sposta da Roma in direzione Sanremo, dove ha appena preso il via il Festival della canzone italiana. L’europarlamentare e fondatore del neonato partito “Futuro nazionale” si prepara a trascorrere un paio di giorni nella città dei fiori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

