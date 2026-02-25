Sanremo 2026 ha aperto con una serata ricca di musica e sorprese, causate dall’energia dei cantanti in gara. La manifestazione attira ogni anno migliaia di spettatori e media, desiderosi di scoprire i nuovi talenti e le esibizioni più sorprendenti. Durante la prima serata, sono stati presentati i primi artisti e sono state annunciate alcune anticipazioni sulla gara. La serata si conclude con un entusiasmo palpabile tra il pubblico presente.

Tutti gli aggiornamenti e le news live della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Alla conduzione Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini e Can Yaman. Il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato. Stasera su Rai 1 va in onda la prima serata della nuova edizione della kermesse musicale, con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti. Ad affiancare il presentatore sul palco dell’Ariston due nomi d’eccezione: Laura Pausini (co-conduttrice per tutte le cinque puntate) e Can Yaman. Nel corso della serata ascolteremo per la prima volta le 30 canzoni dei Big in gara e Novella2000 è pronta ad aggiornarvi con tutte le news live della serata. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Sanremo 2026, tutte le news live della prima serata – IN AGGIORNAMENTOSanremo 2026 ha visto una grande partecipazione di pubblico grazie alla presenza di numerosi artisti emergenti, causata dall'apertura delle iscrizioni più ampia rispetto agli anni scorsi.

Sanremo 2026, conferenza stampa prima serata: tutte le dichiarazioni in direttaCarlo Conti ha annunciato che questa sarà la sua ultima conduzione del Festival di Sanremo, evento che si tiene in Italia ogni anno.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Parte oggi il 76esimo festival della Canzone italiana. 30 big in gara. Da Sanremo tutte le news dai nostri inviati facebook