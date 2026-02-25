Sanremo 2026 Tredici Pietro e l' imbarazzo tecnico | ecco cosa è successo

Falsa partenza per Tredici Pietro al suo esordio sul palco del Festival di Sanremo. L'orchestra e la base musicale hanno attaccato, ma per lunghi secondi il cantante ha intonato il suo brano al vuoto. All’Ariston, così come a casa, non si sentiva niente: microfono muto e pubblico spiazzato. Una volta riaccese le luci del teatro, il cantante è stato raggiunto da Carlo Conti, intervenuto per gestire l’imprevisto tecnico e rassicurare il pubblico. “Ho parlato al vuoto”, ha commentato Tredici Pietro, per poi ricominciare da capo la sua esibizione ( www.raiplay.it ). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo, imbarazzo tecnico per Tredici Pietro: il microfono non parte, gelo in sala. Il cantante: «Ho parlato al vuoto»Tredici Pietro ha incontrato un problema tecnico al suo debutto a Sanremo, causando un silenzio imbarazzante in sala.

Tredici Pietro interrompe l’esibizione a Sanremo: “Scusate, ho parlato a vuoto”. Cosa è successoTredici Pietro interrompe l’esibizione a Sanremo gridando “Scusate, ho parlato a vuoto” dopo aver cantato poche note.

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

Temi più discussi: Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: gli esordi e il rapporto con papà Gianni Morandi; Sanremo 2026, Tredici Pietro con Uomo che cade. Il testo e la recensione della canzone; Tredici Pietro a Sanremo 2026 con Uomo che cade: testo e significato del brano; Sanremo 2026, Tredici Pietro al Festival (senza l’aiuto di papà Morandi): testo e significato di Uomo che cade.

Tredici Pietro interrompe l’esibizione a Sanremo: Scusate, ho parlato a vuoto. Cosa è successoPiccolo inconveniente per il cantautore 29enne bolognese figlio di Gianni Morandi durante il suo debutto sul palco dell’Ariston. Poi la sua ‘Uomo che cade’ conquista il pubblico ... ilrestodelcarlino.it

Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: gli esordi e il rapporto con papà Gianni MorandiIl titolo del brano che l’artista porterà sul palco del Teatro Ariston è 'Uomo che cade' ... adnkronos.com

"Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino". Gianni Morandi L'artista ha inviato un messaggio tenerissimo al figlio in gara a #Sanremo2026. "Riguardo questa foto e mi sembra ieri. Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi. - facebook.com facebook

Standing ovation per Sal da Vinci, Tredici Pietro col microfono muto x.com