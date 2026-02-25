Sanremo 2026 top e flop della prima serata | trionfa la schiettezza di Gianna Pratesi a 105 anni

Gianna Pratesi ha conquistato il pubblico con la sua sincerità alla prima serata di Sanremo 2026, mentre alcuni momenti sono risultati poco convincenti. La sua presenza ha portato un tocco di autenticità tra le esibizioni, attirando l'attenzione anche sui social. La manifestazione si è rivelata ricca di emozioni e sorprese, con un mix di performance che hanno diviso il pubblico. La serata si conclude con molte domande aperte e alcuni episodi che fanno discutere.

La prima serata del Festival di Sanremo è stata una maratona emotiva, nostalgica e – inevitabilmente – imperfetta. Tra omaggi solenni, ritorni iconici e svarioni grafici, l’Ariston ha offerto un campionario completo di top e flop. Ecco le pagelle ragionate, tra applausi sinceri e qualche sopracciglio alzato. Da rilevare che al termine della prima serata Arisa, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Fulminacci sono nella top 5 della prima classifica provvisoria, senza ordine di piazzamento, di Sanremo 2026, frutto del voto della Sala Stampa, Tv e Web. I top della prima serata di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Sanremo, il meglio e il peggio della prima serata: la più vispa è Gianna Pratesi, a 105 anni. Pausini, ribellatiSanremo ha acceso l’attenzione con la prima serata, a causa delle critiche rivolte a Laura Pausini e alla scarsa presenza di grandi nomi tra i Big.

Chi è Gianna Pratesi, a 105 anni ospite a Sanremo 2026Gianna Pratesi, 105 anni, ha partecipato a Sanremo 2026 per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana.

Sanremo 2026, top e flop della prima serata: il ruggito di Sandokan, Tiziano Ferro si prenota il Festival, la Rai scivola sulla 'RepuPPlica'Il Festival di Sanremo 2026 apre i battenti con una prima serata che gioca sapientemente tra il peso della memoria e la velocità del presente. Se i grandi nomi tornano a prendersi la ... leggo.it

Sanremo 2026, Top e flop della prima serata: Laura Pausini convince, Ditonellapiaga virale, Can Yaman divideTutto sommato con la conduzione se la cava bene, era pur sempre la prima volta. Peccato solo per alcuni momenti. Uno su tutti, il primo ingresso sul palco sulla sigla di Sandokan. Un po' troppo cringe ... vanityfair.it

