Sanremo 2026 Tommaso Paradiso chi è | in gara con il brano ‘I Romantici’

(Adnkronos) – Tommaso Paradiso è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, torna sul palco dell'Ariston per la seconda serata della kermesse canora. Questa è per il cantante la prima volta in gara alla kermesse canora con il brano 'I Romantici'. Il cantante è sceso sul palco dell'Ariston con una fasciatura sulla mano sinistra. Al magazine Chi, Paradiso ha raccontato di aver avuto un piccolo incidente domestico, spiegando che è stato causato da un giocattolo della figlia Anna, la primogenita nata nell'aprile del 2025: "Sono inciampato di notte su un giocattolo di mia figlia, mi sono appoggiato a un vetro della finestra e mi sono letteralmente spaccato la mano in due, hanno dovuto mettere dei punti sia dentro che fuori". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Tommaso Paradiso in gara al 76esimo Sanremo con il brano "I romantici"

Sanremo 2026, Tommaso Paradiso in gara con I romantici

Sanremo 2026 - Tommaso Paradiso alle prove con l'orchestra

