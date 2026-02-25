Sanremo 2026 seconda serata | Lillo e Lauro entrano in conferenza stampa

I co-conduttori Lillo e Achille Lauro hanno fatto il loro ingresso in sala stampa all’Ariston per la conferenza stampa del secondo giorno del Festival di Sanremo 2026. Entrando, a Lillo è stato chiesto se servisse ‘Posaman’ per risollevare lo share dopo i risultati degli ascolti: “Si, ma non sono io Posaman, è un’identità segreta”. Lauro, invece, afferma di non essere emozionato e manda un bacio ai cronisti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Sanremo 2026, la conferenza della seconda serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini, Lillo, Achille Lauro e Pilar Fogliati

Pilar Fogliati a Sanremo 2026, sarà ospite della seconda serata: co-conduttori Lillo e Achille LauroPilar Fogliati sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, in programma mercoledì 25 febbraio.

Temi più discussi: Scaletta seconda serata Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara in ordine alfabetico; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026: scaletta e ospiti della seconda serata; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: cantanti, ospiti e orari.

Scaletta seconda serata Sanremo 2026: chi canta, gli ospiti. A che ora arrivano i campioni di Milano CortinaLa scaletta della seconda serata di Sanremo 2026: chi canta stasera al Festival, conduttori e ospiti. Salta Arianna Fontana ... corrieredellosport.it

La seconda serata di Sanremo 2026: chi canta stasera, la scaletta e i co-conduttoriN ella seconda serata di Sanremo 2026, a fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, arrivano come co-conduttori Achille Lauro , Lillo e Pilar Fogliati. Dopo gli ascolti non proprio esaltanti della prima p ... iodonna.it

#Sanremo 2026: i 15 big che si esibiranno nella seconda serata. #Tg1 x.com

Seconda serata di Sanremo 2026: 15 Big in gara presentati dai colleghi, il debutto delle Nuove Proposte e gli ospiti Bresh e Achille Lauro. Scopri l'ordine d'uscita e quando finisce. https://ebx.sh/lGjAju - facebook.com facebook