sanremo 2026 scaletta seconda serata i 15 big che si esibiscono

L’ordine di esibizione della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti con Laura Pausini e Can Yaman. Nel corso della conferenza stampa della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, condotta da Carlo Conti in compagnia di Laura Pausini, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, è stato confermato chi saranno i 15 Big a esibirsi. Sanremo 2026 – I Big che si esibiscono nella seconda serata (in ordine alfabetico). Bambole di Pezza Chiello Dargen D’Amico Ditonellapiaga Elettra Lamborghini Enrico Nigiotti Ermal Meta Fedez & Masini Fulminacci J-Ax LDA e Aka7even Levante Nayt Patty Pravo Tommaso Paradiso. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

SANREMO 2026, SCALETTA SECONDA SERATA: BIG, OSPITI, CO-CONDUTTORI E OMAGGISanremo 2026 è stato organizzato per celebrare il festival musicale più amato, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più vasto.

Scaletta seconda serata Sanremo 2026, 15 cantanti in gara: sul palco Lillo, Pilar Fogliati e Achille LauroL'organizzazione del Festival di Sanremo 2026 ha annunciato la scaletta della seconda serata, con 15 cantanti pronti a salire sul palco.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Temi più discussi: La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026: cantanti, orari e conduttori di stasera; Festival di Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: ospiti e cantanti in gara; La scaletta e il programma della seconda serata di Sanremo; Sanremo 2026: scaletta e ospiti della seconda serata.

Festival di Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: cantanti in gara, ospiti e ordine di uscitaStasera Sanremo 2026 cambia ritmo: arrivano le sfide delle Nuove Proposte, il televoto entra in gioco e sul palco spuntano co-conduttori e ospiti. Ecco la ... alfemminile.com

Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: chi canta stasera, i giovani, conduttori e super ospitiQuindici Big sul palco, le prime sfide tra le Nuove Proposte e una serata che mescola gara e spettacolo. Carlo Conti e Laura Pausini guidano il secondo appuntamento del Festival con Pilar Fogliati, Ac ... vanityfair.it

NanoTV. . #SanRemo2026- Stasera la prima serata su Rai 1: presentata la scaletta dei 30 big in gara Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

SANREMO | La scaletta della seconda serata #ANSA #sanremo #sanremo2026 x.com