Sanremo 2026 Samurai Jay | Non ho mai smesso di credere nei sogni Belen è incredibile

Ecco cosa ha raccontato Samurai Jay nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Ossessione. Samurai Jay debutta al Festival di Sanremo 2026 e, in conferenza stampa, parla della collaborazione con Belen Rodriguez: « Avevo il desiderio di una collaborazione esotica, ho trovato una persona incredibile e molto umana. Il video si ispira a Tarantino, mi sono gasato tantissimo nell’interpretarlo.» Samurai è uno dei dieci esordienti in un’edizione variegata dal punto di vista sonoro e si è subito a trovare a proprio agio con il mondo del Festival: «Ho legato con Sayf, che tra l’altro è anche nel mio video, poi con Eddie Brock, Aka 7even, LDA, Sal Da Vinci. Si respira un bel clima, aspetto che mi fa stare più sereno, tifo per l’aggregazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

