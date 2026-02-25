Sanremo 2026 | record e duetti emozionanti nella seconda serata

Sanremo 2026 entra nel vivo con la seconda serata, in programma questa sera dalle 20:40 su Rai 1. Dopo il trionfo della prima serata, che ha registrato 9 milioni e 600 mila telespettatori con uno share del 58%, il Festival continua a catalizzare l’attenzione del pubblico. La scaletta prevede l’esibizione di 15 dei 30 cantanti Big in gara, con ospiti d’eccezione e momenti musicali attesi. Tra i conduttori, Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo. La serata si annuncia ricca di emozioni, con duetti e omaggi musicali. Pausini e Lauro duetteranno su brani come 16 marzo e Perdutamente, in memoria delle vittime di Crans-Montana. Tra gli ospiti, la pattinatrice Francesca Lollobrigida e la biatleta Lisa Vittozzi, medagliate alle Olimpiadi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Sanremo 2026, svelati tutti i duetti nella serata cover

Festival di Sanremo: spoiler dei duetti nella serata cover

SANREMO 2026: REAGISCO ai DUETTI della SERATA COVER

Temi più discussi: Sanremo, i record e gli scandali: le dieci curiosità che hanno fatto la storia del Festival; Sanremo 2026, i momenti più belli della prima serata del Festival. VIDEO; Fulminacci: Dentro Sanremo c'è una certa percentuale di Boris: siamo tutti molto italiani; Sanremo 2026, la Top 5: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini.

Sanremo 2026, debutto con 9,6 milioni di telespettatori e 58% di share. Ascolti sotto il record 2025La prima serata della manifestazione canora condotta da Carlo Conti registra un calo rispetto ai 12,6 milioni e 65,3% del 2025 ... italiaoggi.it

Sanremo 2026, ascolti in forte calo rispetto allo scorso anno: 9 milioni e 600 mila spettatori e 58% sharePrima serata del Festival con 3 milioni di spettatori in meno rispetto al 2025. Ospiti Tiziano Ferro e omaggio a Pippo Baudo. ilfattoquotidiano.it

SANREMO | "Lo scorso anno, con il record di ascolti, avevo questo sorriso. Quest'anno non ho battuto me stesso, ma ho lo stesso sorriso". Lo dice Carlo Conti alla conferenza stampa di Sanremo dopo la prima serata. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cult - facebook.com facebook

Sanremo, i record e gli scandali: le dieci curiosità che hanno fatto la storia del Festival x.com