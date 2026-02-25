Sanremo 2026 | record e duetti emozionanti nella seconda serata

Sanremo 2026 entra nel vivo con la seconda serata, in programma questa sera dalle 20:40 su Rai 1. Dopo il trionfo della prima serata, che ha registrato 9 milioni e 600 mila telespettatori con uno share del 58%, il Festival continua a catalizzare l’attenzione del pubblico. La scaletta prevede l’esibizione di 15 dei 30 cantanti Big in gara, con ospiti d’eccezione e momenti musicali attesi. Tra i conduttori, Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo. La serata si annuncia ricca di emozioni, con duetti e omaggi musicali. Pausini e Lauro duetteranno su brani come 16 marzo e Perdutamente, in memoria delle vittime di Crans-Montana. Tra gli ospiti, la pattinatrice Francesca Lollobrigida e la biatleta Lisa Vittozzi, medagliate alle Olimpiadi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

