Sanremo 2026 qual è la classifica dopo la prima serata? La top 5 della sala stampa

Sanremo, 25 febbraio 2026 – Sono Arisa con Magica Favola, Fulminacci con Stupida Sfortuna, Serena Brancale con Qui con me, Ditonellapiaga con Che Fastidio! e la coppia Fedez e Marco Masini con Male Necessario i cinque artisti che, al termine della prima serata di Sanremo 2026, risultano in testa alla classifica provvisoria determinata dal voto della sola Sala Stampa, Tv e Web. L'annuncio è arrivato direttamente dal palco: Carlo Conti ha svelato i nomi dei cinque brani migliori della serata, specificando però un dettaglio decisivo. Le canzoni sono state comunicate in ordine casuale, senza rendere nota la posizione di ciascuna in graduatoria e senza mostrare il piazzamento effettivo dal primo al quinto posto. La classifica provvisoria dopo il voto della Sala Stampa. Il quadro, dunque, non restituisce una graduatoria completa né un podio provvisorio, ma delimita un primo gruppo di testa formato da cinque titoli, che hanno raccolto le preferenze della giuria chiamata a votare nella serata inaugurale.

Di chi è quest’anno la sigla di Sanremo 2026? E qual è il titolo della canzone?Welo, giovane rapper salentino, firma Emigrato (Italiano), la nuova sigla di Sanremo 2026, trasformando il suo brano. greenme.it

Qual è il fatturato del Teatro Ariston? I numeri nascosti e quanto guadagna con Sanremo 2026Sanremo muove oltre 250 milioni tra pubblicità, turismo e indotto. Ma quanto incassa davvero il Teatro Ariston? Ecco i conti aggiornati, fatturato e cosa resta dopo i costi. money.it

