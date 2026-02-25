Sanremo 2026 primo guaio per Conti | 40 di febbre chi sarà assente stasera

Prima grana per Carlo Conti, primo pesante forfait al Festival di Sanremo 2026: "Non ci sarà stasera sul palco dell'Ariston Arianna Fontana, campionessa con il maggior numero di ori olimpici nella storia, perché ha 40 di febbre: le facciamo gli auguri di pronta guarigione, speriamo viva con noi questa bella serata da casa". Ad annunciarlo nella prima conferenza stampa post-debutto è il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo. Confermati invece gli altri eroi di Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida, vincitrice di due ori olimpici e Lisa Vittozzi, primo oro olimpico italiano nell'inseguimento femminile e i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli a Giuliana Turra per il curling in carrozzina". Carlo Conti ha invece dato i nomi dei 15 big che si esibiranno stasera nella seconda serata del Festival. "In ordine alfabetico sono Bambole di pezza, Chiello, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Masini, Fulminacci, J-Ax, LDA e Aka7, Levante, Nayt, Patty Pravo, Tommaso Paradiso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Sanremo 2026, ecco chi è il finalista di “Sarà Sanremo” Welo: “Emigrato perché qui lo Stato è sempre assente, ingiustificato”Welo si presenta a “Sarà Sanremo” con il brano “Emigrato”, nella corsa per conquistare uno dei due posti riservati alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

Leggi anche: “Perché lei non c’era”. Carlo Conti, cast e cantanti di Sanremo 2026 da Mattarella: chi era l’assente

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

