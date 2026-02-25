Sanremo 2026 Pilar Fogliati conferma la relazione con il dirigente sportivo Paratici | È una persona speciale

Co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, l’attrice Pilar Fogliati ha confermato di avere un nuovo fidanzato: si tratta del dirigente sportivo Fabio Paratici. Un’indiscrezione che circolava già da tempo e che è stata ora ufficializzata dalla stessa interprete in un’intervista a Il Messaggero. “Ho concluso da un annetto una relazione molto lunga, ma nel frattempo ho iniziato per fortuna una storia con una persona nuova, speciale”. Pilar Fogliati, poi, ha dichiarato di non essere abituata all’attenzione dei paparazzi anche se ha sottolineato: “Se sei felice, a queste cose non fai caso. L’importante è non aprire mai i commenti dei social. Una regola aurea”. Non è ancora chiaro se il dirigente sportivo sarà all’Ariston per fare il tifo per la sua compagna: “Non lo so ancora. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche:

Pilar Fogliati conferma l'amore per Fabio Paratici: "Una persona speciale"

Pilar Fogliati conferma l’amore per Paratici e si prepara a Sanremo 2026: “Da Conti mi aspetto una battuta”

Temi più discussi: Sanremo, la scaletta di mercoledì, ecco Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: Achille Lauro, Pilar Fogliati e le Nuove Proposte; Pilar Fogliati: A Sanremo 2026 con Paratici? Lui ha tanto da fare. La confessione sulla Fiorentina; Sanremo 2026, i bozzetti dei look di Conti, Pausini e Fogliati: la sfida della moda all'Ariston.

Pilar Fogliati a Sanremo 2026, chi è il nuovo fidanzato Fabio ParaticiLa co-conduttrice del Festival poco tempo fa aveva svelato: «Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto». Si tratta di Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina ... vanityfair.it

Chi veste Pilar Fogliati a Sanremo 2026Per il suo debutto al Festival di Sanremo 2026 Pilar Fogliati ha deciso di affidarsi ad uno stylist giovane e promettente ... corrieredellosport.it

Carlo Conti e Laura Pausini saranno affiancati da Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro. La serata si aprirà con le Nuove proposte, poi si esibiranno 15 Big. Tra gli ospiti anche gli atleti di Milano-Cortina e ci sarà anche un omaggio alle vittime di Crans-Montana - facebook.com facebook

A #Sanremo stasera Achille #Lauro-Pilar #Fogliati e #Lillo #Sanremo2026 #PilarFogliati x.com