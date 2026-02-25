Sanremo 2026 Pilar Fogliati co-conduttrice | chi è l’attrice di ‘Cuori’

Da webmagazine24.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Pilar Fogliati sarà co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L'attrice affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini mercoledì 25 febbraio insieme ad Achille Lauro e Lillo.  Il direttore artistico lo aveva annunciato in collegamento telefonico con 'La Pennicanza', il programma di Fiorello e Biggio.  María del Pilár Fogliati, nome d'arte Pilar. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche:
Chi è Fabio Paratici, il fidanzato di Pilar Fogliati (co-conduttrice Sanremo 2026)
Pilar Fogliati a Sanremo 2026, chi è la co-conduttrice della seconda serata

Pilar Fogliati: «A Sanremo porto i miei alter ego. Interpreterò i personaggi del film “Romantiche”»

Video Pilar Fogliati: «A Sanremo porto i miei alter ego. Interpreterò i personaggi del film “Romantiche”»

Temi più discussi: Sanremo, la scaletta di mercoledì, ecco Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo; Pilar Fogliati: A Sanremo 2026 con Paratici? Lui ha tanto da fare. La confessione sulla Fiorentina; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: Achille Lauro, Pilar Fogliati e le Nuove Proposte; Sanremo 2026, i bozzetti dei look di Conti, Pausini e Fogliati: la sfida della moda all'Ariston.

sanremo 2026 pilar fogliatiPilar Fogliati a Sanremo 2026, chi è il nuovo fidanzato Fabio ParaticiLa co-conduttrice del Festival poco tempo fa aveva svelato: «Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto». Si tratta di Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina ... vanityfair.it

sanremo 2026 pilar fogliatiSanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice al fianco di Carlo ContiAttrice, sceneggiatrice e regista è tra le protagoniste della seconda serata del Festival il 25 febbraio, accanto ad Achille Lauro e Lillo ... rainews.it