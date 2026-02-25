Sanremo 2026 Patty Pravo in gara con il brano ‘Opera’

(Adnkronos) – Patty Pravo torna in gara nel Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, sarà sul palco dell'Ariston per la seconda serata della kermesse canora. La cantante, uno dei totem della musica italiana, ha partecipato alla kermesse canora 10 volte come concorrente tra il 1970 e il 2019. Quella del 2026 è la sua 11esima partecipazione. Nel corso della sua carriera ha vinto tre premi della critica. Ha segnato un'epoca nella storia della musica italiana: protagonista da oltre sessant'anni, voce unica e inconfondibile. Ecco chi è Patty Pravo. Nicoletta Strambelli, suo nome all'anagrafe, è nata a Venezia il 9 aprile 1948. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

ORDINE SECONDA SERATA 1. Patty Pravo 2. LDA e Aka 7even 3. Enrico Nigiotti 4. Tommaso Paradiso 5. Elettra Lamborghini 6. Ermal Meta 7. Levante 8. Bambole di pezza 9. Chiello 10. J-Ax 11. Nayt 12. Fulminacci 13. Fedez e Masini 14. Dargen D'amico

Ecco l'ordine ufficiale e gli orari di uscita della seconda serata di Sanremo 2026. Inizierà Patty Pravo verso le nove e un quarto, finirà Ditonellapiaga a mezzanotte e mezza