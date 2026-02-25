Sanremo 2026 parte in minore | perde 3 milioni di spettatori rispetto all' anno scorso

Più di 9 milioni di persone (il 58 per cento di share) hanno guardato la serata d'esordio del Festival. In netta diminuzione rispetto agli oltre 12 milioni delll'edizione precedente Il Festival di Carlo Conti non ha convinto molto. Sono stati 9.600.000 gli spettatori della serata d'esordio di Sanremo 2026, con una media del 58 per cento di share nella total audience. In netta diminuzione rispetto all'edizione precedente, in cui l'ascolto medio della prima serata della kermesse, dalle 21.15 all'1.20, è stata di 12.630.000 spettatori con il 65.3 per cento di share. Nel giro di un anno, quindi, oltre 3 milioni di persone hanno scelto di guardare altro in televisione. Il dato di ieri sera è comunque il quarto migliore risultato dal 1997 ed è superiore al dato delle edizione 2021 (share 46,6 per cento) e 2022 (share 54,7 per cento) guidate da Amadeus. La prima parte della serata (dalle 21. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

