Sanremo 2026 parte in calo | 9,6 milioni di spettatori e 58% di share giù rispetto al 2025

Il festival parte con un ascolto complessivo inferiore rispetto al picco dell’ultima edizione, che aveva segnato 12.630.000 spettatori e 65,3% di share Sanremo, 25 febbraio 2026 – La serata d’esordio di Sanremo 2026 è stata seguita da 9.600.000 spettatori, con una media del 58% di share nella total audience. Il confronto con l’anno scorso segna un arretramento: la prima serata di Sanremo 2025 (dalle 21.15 all’1.20) aveva registrato 12.630.000 spettatori e 65,3% di share. Nonostante il calo in valori assoluti e nel confronto diretto con l’ultima edizione, il dato di share ottenuto nella serata inaugurale 2026 resta rilevante: con 58%, è indicato come il quarto miglior risultato dal 1997. È inoltre superiore ai dati delle edizioni 2021 (46,6%) e 2022 (54,7%), entrambe condotte da Amadeus. Secondo i numeri citati, hanno fatto meglio in termini di share soltanto quattro edizioni: le ultime tre (2023: 62,5%, 2024: 65,1%, 2025: 65,3%) e il Festival del 1997, condotto da Mike Bongiorno, con 58,74%. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

