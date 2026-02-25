Sanremo 2026 | numeri in calo ma Conti punta sulla spontaneità

Sanremo 2026 inizia con numeri sotto le aspettative, ma Carlo Conti sorride. Il conduttore e direttore artistico, al suo quinto mandato, ha raccolto 9,6 milioni di spettatori e il 58% di share, un risultato inferiore al boom dello scorso anno ma comunque significativo. La presenza di star internazionali come Can Yaman ha aggiunto fascino alla kermesse, che continua a confermarsi un evento di massa nonostante la concorrenza di altri appuntamenti televisivi. Conti, pur riconoscendo che i numeri non hanno eguagliato il suo record personale, si dichiara sereno e orgoglioso del lavoro svolto. La spontaneità e la qualità delle canzoni sono state le vere protagoniste, nonostante i tempi stretti e la concorrenza. Dati in calo ma Sanremo resta un fenomeno sociale La prima serata del 76° Festival di Sanremo ha registrato 9,3 milioni di spettatori sugli schermi tradizionali, con uno share del 57,7%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Sanremo 2026, ascolti in netto calo. Conti: “Ma i dati sono altissimi, sono contento”

Carlo Conti a Sanremo 2026: «Gli ascolti in calo? Non ho battuto me stesso ma sono contento. L'anno scorso invece non mi sono fatto i complimenti»

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Temi più discussi: Sanremo 2026, come si votano le canzoni? Regolamento, numeri, costi; I cantanti di Sanremo 2026, la classifica di chi ha partecipato più volte al Festival; Televoto Sanremo 2026, i codici dei cantanti per la prima serata e come si vota; Sanremo 2026, ecco chi sono i favoriti dei pronostici di bookmaker, numeri social e AI.

Sanremo 2026, gli ascolti della prima serata: il Festival si ferma al 58% di share. Numeri in calo rispetto all’anno scorsoIl debutto di Sanremo 2026 andato in scena su Rai1 è stato visto da 9 milioni e 600mila telespettatori, con uno share del 58% ... dire.it

Sanremo 2026, prima serata con numeri solidi e partenza prudenteLa prima serata del Festival di Sanremo 2026 parte con numeri solidi ma leggermente in calo rispetto allo scorso anno. Il debutto di martedì 24 febbraio – con ... laprimapagina.it

"Il mio Sanremo è Napoli. Qui, da vicino, hai la possibilità di tastare con mano e vivere ciò che succede, mentre lì se non hai i numeri hai difficoltà nel capire se la gente ti sta seguendo o meno. Entrare a Sanremo è pericoloso, perché può darti tutto o quel tutto - facebook.com facebook

Laura Pausini a Sanremo 2026 tra le critiche. Ma i numeri parlano: 70 milioni di dischi, Grammy, Golden Globe. Può non piacere, ma il rispetto è dovuto. Perché l'Italia sottovaluta la sua unica vera star globale Il nostro editoriale. #LauraPausini x.com