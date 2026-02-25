Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Al Festival di Sanremo 2026 è tempo di verdetti da dentro o fuori. In apertura della seconda serata della kermesse condotta da Carlo Conti e Laura Pausini su Rai 1, sono andati in scena gli scontri diretti tre le quattro Nuove Proposte in gara, che hanno decretato Nicolò Filippucci e Angelica Bove superfinalisti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sanremo 2026, Nicolò Filippucci e Angelica Bove in finale

Leggi anche:

Sanremo 2026, diretta seconda serata: Nicolò Filippucci e Angelica Bove sono i finalisti delle Nuove Proposte

'Sarà Sanremo', Nicolò Filippucci e Angelica Bove tra i favoriti per l'Ariston

Sarà Sanremo 2025 - Nicolò Filippucci - Laguna

Temi più discussi: Nicolò Filippucci, il debutto a Sanremo a 19 anni. La mamma mi ha detto di…; Sanremo 2026, con 'Laguna' Nicolò Filippucci si lancia alla conquista della categoria 'Nuove Proposte'; Sanremo 2026, al via i duelli fra i giovani; Da Amici al Festival di Sanremo, Nicolò Filippucci debutta all’Ariston con Laguna.

Chi è Nicolò Filippucci e perché è già famosoMilano, 18 febbraio 2026 - Avere diciannove anni e ritrovarsi già a cantare sul palco del Festival di Sanremo davanti a milioni di persone. Quella di Nicolò Filippucci è una parabola che in pochi poss ... quotidiano.net

Chi sono le Nuove Proposte a Sanremo 2026: Angelica Bove, Filippucci, Blind, El Ma & Soniko, MazzarielloScopriamo chi sono Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello, i giovani talenti in gara nella sezione Nuove Proposte di Sanremo ... alfemminile.com

#Sanremo2026 #GianlucaGazzoli, già conduttore di #SanremoGiovani, sul palco con Carlo Conti e Laura Pausini. Nella prima semifinale delle nuove proposte vince Nicolò #Filippucci #Radio1 @SanremoRai@RaiPlay x.com

Quella di Nicolò Filippucci è una parabola che in pochi possono dire di aver vissuto. Il giovanissimo cantautore è l’unico fra gli artisti in gara fra le Nuove Proposte a presentarsi con un brano che non porta la propria firma: http://dlvr.it/TR94W0 - facebook.com facebook