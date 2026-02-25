Sanremo 2026 Miss Italia contro Ditonellapiaga per riferimenti lesivi La replica della cantante | Speravo in un po’ di ironia

Il concorso Miss Italia contro la cantante Ditonellapiaga, in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Che fastidio. L’interprete, infatti, ha utilizzato il nome del concorso come titolo di un suo brano nonché del suo intero album uscito il 5 febbraio scorso. Il della canzone, inoltre, secondo gli organizzatori del concorso di bellezza “contiene espressioni e giudizi ritenuti lesivi della dignità e dell’onore delle ragazze che partecipano al concorso”. Motivo per cui il concorso ha “conferito il mandato a due avvocati affinché intraprendano azioni giudiziarie per evitare l’ulteriore utilizzo di questo nome e ottenere il risarcimento dei danni”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ditonellapiaga (@ditonellapiaga) “Miss Italia è un marchio rinomato, che esiste da quasi 90 anni – ha dichiarato Patrizia Mirigliani – un marchio di famiglia e commerciale. Per cui chiamare un album Miss Italia senza comunicarlo minimamente a noi e a me che sono la titolare del marchio e fare un brano all’interno che dà il nome al disco, senza far conoscere i contenuti che invece ora conosco, è il motivo per cui, per rispetto e a tutela delle ragazze del concorso ho dato tutto in mano ai miei legali. 🔗 Leggi su Tpi.it

