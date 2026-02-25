Sanremo 2026 | Michele Bravi suona la diamonica in auto per rovinare la giornata a tutti il siparietto è esilarante

Michele Bravi ha suonato la diamonica in auto per scherzo, causando ilarità tra i presenti. La sua iniziativa nasce da un tentativo di alleggerire la tensione prima dell’esibizione al Festival di Sanremo 2026. Con battute e gesti spontanei, ha voluto rendere la giornata più leggera per sé e il team. Il gesto ha attirato l’attenzione sui social, dove molti hanno commentato il suo spirito giocoso. La scena si è trasformata in un momento virale tra i fan.

A poche ore dalla sua esibizione al Festival di Sanremo 2026, Michele Bravi ha scelto di sorprendere il pubblico con un momento tanto inaspettato quanto divertente. Invece di mostrarsi teso o concentrato nel silenzio della vigilia, il cantautore ha condiviso sui social un video che lo ritrae mentre suona una diamonica seduto nell'auto che lo stava portando in giro per Sanremo. Il tono? Totalmente autoironico. La didascalia non lascia spazio a dubbi: " Come rovinare la giornata a tutti ". Il filmato, pubblicato sul suo profilo ufficiale TikTok, mostra Bravi intento a eseguire una melodia con la diamonica, uno strumento a fiato simile a una piccola tastiera, spesso usato in ambito didattico o per arrangiamenti leggeri.