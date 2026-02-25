Sanremo 2026 Mazzariello con ‘Manifestazione d’amore’ | chi è l’artista delle Nuove Proposte

(Adnkronos) – Mazzariello è in gara al Festival di Sanremo 2026 nella categoria delle Nuove Proposte e questa sera, mercoledì 25 febbraio, si esibirà con il brano 'Manifestazione d'amore'. Dopo aver sfiorato il palco dell'Ariston l'anno scorso, per Antonio Mazzariello, in arte solo Mazzariello, è arrivato il momento del debutto. Il giovane cantautore salernitano, vincitore di Area Sanremo, è pronto a presentarsi nella categoria 'Nuove Proposte' del Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Manifestazione d'amore'. Una canzone che, come racconta lui stesso, nasce da una profonda riflessione sulla vita moderna e sulla necessità di riscoprire i legami autentici. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

