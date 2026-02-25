Sanremo 2026 Maria Antonietta e Colombre | chi è la nuova coppia d’autore in gara

Maria Antonietta e Colombre sono la coppia d’autori che partecipa a Sanremo 2026, portando un brano scritto insieme. La loro collaborazione nasce dalla voglia di sperimentare nuove sonorità e unire due stili diversi. Entrambi sono noti nel panorama musicale per le loro esperienze, ora si confrontano sul palco più importante. La loro presenza fa parlare di sé tra addetti ai lavori e fan, pronti a scoprire cosa proporranno.

(Adnkronos) – Maria Antonietta e Colombre, la nuova coppia d'autore in gara al Festival di Sanremo 2026 nella categoria Big. Non un duo estemporaneo, ma due colonne portanti della scena cantautorale italiana degli ultimi quindici anni, legati da un profondo sodalizio artistico e personale che ora culmina sul palco più prestigioso d'Italia. Letizia Cesarini, in arte Maria Antonietta, è una delle voci più riconoscibili e influenti dell'indie italiano. Debutta nel 2012 con un album prodotto da Dario Brunori, ma è con i successivi 'Sassi' (2014) e 'Deluderti' (2018), entrambi co-prodotti proprio da Colombre, che consolida la sua identità artistica.

Sanremo 2026 - Maria Antonietta e Colombre alle prove con l'orchestra

Sul palco di @SanremoRai anche Maria Antonietta & Colombre con la loro canzone “La felicità e basta”. Un titolo scherzoso, che richiama un po’ il grande successo di Albano e Romina del 1982. Un pezzo leggero, ma che sotto sotto… nasconde qualcosa di x.com