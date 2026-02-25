Sanremo 2026 Luchè | L’Italia di alcuni talenti si accorge tardi

Ecco cosa ha raccontato Luchè nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Labirinto. Luchè ha fatto il proprio debutto in gara al Festival di Sanremo e, nella conferenza stampa, ha dichiarato: « Per ora devo dire che è un’esperienza bellissima, che ti fa crescere come artista perché devi essere concentrato e controllato. Presentarsi in un contesto del genere implica avere qualcosa da dire. Mi affaccio da poco alla melodia ma nel mio pezzo non c’è solo l’autotune, ci sono sei effetti per creare un sound internazionale.» Una carriera ricca di traguardi ma anche di porte chiuse in faccia: « L’Italia di alcuni talenti si accorge tardi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

