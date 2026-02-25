Sanremo 2026 Lillo sul caso Pucci | Al suo posto io sarei venuto a volte i social sono feroci

Il caso Pucci continua a tenere banco al Festival di Sanremo 2026: questa volta è il comico Lillo, co-conduttore della seconda serata della kermesse musicale, a dire la sua sulla decisione del collega di rinunciare alla co-conduzione della manifestazione dopo le polemiche per la sua presenza. “Ognuno ha detto la sua. Io parlo da artista e non da politico, perché non lo sono. Da artista ti dico che capisco la situazione di Pucci, perché i social a volte sono feroci ed esagerano con i commenti. Ognuno può dire la propria opinione, anche dura, ma non si può essere offensivo” ha dichiarato Lillo. E ancora: “È una sua scelta, fosse stato censurato avrei detto la mia sulla censura, perché non deve esistere la censura in un mestiere come il nostro”. 🔗 Leggi su Tpi.it

