Sanremo 2026 l’esordio | Conti riparte dal passato e l’Italia ringrazia

Sanremo 2026, svelato il compenso di Carlo Conti: meno dei ‘milionari’ del passato?Carlo Conti riceve tra i 500 e i 600 mila euro per condurre Sanremo 2026, una cifra che alimenta discussioni sui cachet dei presentatori.

Sanremo 2026: Conti ammette di non conoscere il passato controverso del comico Pucci, scatenando nuove polemiche.Carlo Conti ha fatto discussione a Sanremo, confermando di non conoscere le polemiche passate di Andrea Pucci.

Sanremo 2026, le scelte di Carlo Conti e i favoriti - Porta a porta 02/12/2025

Sanremo 2026, l'esordio dei baresi: Serena Brancale già in top 5. Ermal Meta ricorda i bimbi di GazaLe due esibizioni dell'Ariston convincono critica e pubblico. La cantante emoziona con il brano dedicato alla madre scomparsa. Il musicista porta sul il tema della guerra ... baritoday.it

Sanremo 2026, Francesco Renga chi è: gli esordi con i Timoria e l'amore con Ambra AngioliniFrancesco Renga è uno dei 30 concorrenti big del Festival di Sanremo 2026. Il cantautore partecipa per la decima volta come concorrente in gara con il brano 'Il meglio di me'. Ha vinto nel 2005 con il ... adnkronos.com

Rolling Stone e Genoa, musica e calcio si incontrano a Sanremo: Ekuban ospite nella serata d’esordio del Festival (Foto e video) x.com

A cinquant’anni dal suo esordio come Sandokan, la leggendaria Tigre della Malesia, Kabir Bedi arriva a #Sanremo2026 - facebook.com facebook