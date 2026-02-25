Sanremo 2026 Leo Gassmann | Tornare all’Ariston fa sempre un certo effetto

Ecco cosa ha raccontato Leo Gassmann nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Naturale. Leo Gassmann, in gara tra i 30 Big al Festival di Sanremo 2026, si è esibito durante la conferenza stampa a lui dedicata, presentando l’inedito Oltre, contenuto nell’album Vita vera paradiso, in uscita il 10 aprile, in compagnia di due musicisti, Giuseppe Taccini e Matteo Costanzo, da lui definiti come i suoi migliori amici. Ha poi raccontato cosa ha provato ieri sera: «Ero molto emozionato, tornare sul palco dell’Ariston fa sempre un certo effetto. Mi sono esibito tardi, ero agitato. Non ho aspettative, posso dire di essere molto soddisfatto ». Alla sua terza partecipazione alla kermesse, ha scelto di virare su un altro genere: « La canzone la vedo come un passaggio da quello che ho sempre fatto, cioè il pop, al country folk, è un ponte simbolico che noterete nel disco ». 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Leo Gassmann è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. Per il cantante si tratta della terza partecipazione alla kermesse con il brano 'Naturale'. Ha esordito vincendo le Nuove Proposte

Nel corso di una delle tante interviste di questi giorni, al Big in gara al Festival di Sanremo 2026 Leo Gassman è stato chiesto quale ruolo gli piacerebbe interpretare in

