Sanremo 2026 Leo Gassman legge il messaggio dei genitori | Sei stato immenso

"Consigli da mia mamma? Mamma mi dà sempre consigli in realtà e oggi mi ha mandato un messaggio. Mi manda sempre messaggi un po' da guru". Leo Gassman legge, a margine della conferenza stampa del secondo giorno del Festival di Sanremo, quello che gli hanno scritto i genitori dopo la sua esibizione: "'Leo, ieri sei stato immenso, lo ha detto anche papà (Alessandro, ndr), ha detto che sei bravissimo e che la canzone è bella. Mamma è la mia arma segreta'".

