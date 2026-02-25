Sanremo 2026 le pagelle tv della prima serata | voto 5 agli omaggi lampo Laura Pausini 7 di incoraggiamento Can Yaman? Ha fatto il compitino e l’ha portato a casa

Da ilfattoquotidiano.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanremo 2026 ha registrato una prima serata deludente a causa di omaggi veloci e poco coinvolgenti. La produzione ha puntato su interventi brevissimi, che non hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico. Laura Pausini ha ricevuto un voto positivo, ma anche i partecipanti meno noti hanno mostrato una preparazione superficiale. Can Yaman si è limitato a fare il minimo indispensabile, senza sorprendere. La serata si conclude con molte aspettative da migliorare.

sanremo 2026 le pagelle tv della prima serata voto 5 agli omaggi lampo laura pausini 7 di incoraggiamento can yaman ha fatto il compitino e l8217ha portato a casa
© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, le pagelle tv della prima serata: voto 5 agli omaggi “lampo”, Laura Pausini 7 (di incoraggiamento). Can Yaman? Ha fatto il compitino e l’ha portato a casa

Una regola televisiva non scritta: le prime puntate non sono mai le migliori. Una regola che il debutto di “Sanremo 2026” conferma, mostrando però grandissimi limiti televisivi. Chi sono i promossi e i bocciati della prima serata in onda martedì 24 febbraio su Rai1? Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Pagelle look Sanremo, la prima serata: Conti, Laura Pausini, Can Yaman e tutti i 30 cantanti. Come sono vestitiLa prima serata del Festival di Sanremo ha attirato l’attenzione sui look dei 30 cantanti in gara, tra cui Conti, Laura Pausini e Can Yaman.

Sanremo 2026, le pagelle ai look della prima serata: Laura Pausini elegantissima in Armani, Ditonellapiaga in versione pin-upLaura Pausini indossa un abito Armani e suscita l’attenzione tra i presenti, mentre Ditonellapiaga sfoggia un look pin-up che divide i commentatori.

Temi più discussi: Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: Patty Pravo piena di grazia, applausi per Fedez e Masini; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata; Pagelle prove Sanremo 2026: Fedez-Masini puntano al podio, Sal Da Vinci conquista tutti.

sanremo 2026 le pagelleSanremo 2026: le pagelle della prima (infinita) serataLa prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è aperta con un omaggio a Pippo Baudo, conduttore di 13 edizioni della manifestazione (un record assoluto), scomparso lo scorso anno: a lui Carlo Conti ... rockol.it

sanremo 2026 le pagelleSanremo 2026: le pagelle della prima serata del festival, top e flopMeglio e peggio della prima serata di Sanremo 2026, le pagelle del primo appuntamento del festival con la gara dei 30 Big ... iodonna.it