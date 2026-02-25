Sanremo 2026 Laura Pausini show | gaffe doppi sensi e momenti virali

La prima serata di Sanremo 2026 si accende con Laura Pausini: tra microfoni, battute spontanee e social impazziti, la co-conduttrice al fianco di Carlo Conti regala i momenti più condivisi della serata. Ieri, martedì 24 febbraio, è andata in onda la prima delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026. Alla guida, per il secondo anno consecutivo, Carlo Conti, affiancato da una co-conduttrice d'eccezione: Laura Pausini. Per la cantante si è trattato di un ritorno simbolico sul palco del Teatro Ariston, dove nel 1993 vinse tra le Nuove Proposte. Un ritorno celebrato con affetto dal pubblico, ma anche condito da qualche momento virale. Durante la serata, la cantante ha regalato diverse gaffe spontanee che non hanno intaccato la riuscita dello show, ma anzi lo hanno reso più vivace. La prima è arrivata quando ha ribattezzato Carlo Conti "Carlos Cuentas", scatenando subito l'ironia online. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

