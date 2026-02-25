La prima serata del Festival di Sanremo 2026 non è stata solo musica: è stata soprattutto spettacolo. E al centro dell’attenzione c’è stata Laura Pausini, alla sua prima esperienza come co-conduttrice all’Ariston al fianco di Carlo Conti. Per lei un ritorno simbolico sul palco che nel 1993 la consacrò tra le Nuove Proposte, un ritorno celebrato con affetto dal pubblico, ma anche scandito da battute spontanee, doppi sensi e piccoli imprevisti che hanno acceso immediatamente i social. Il momento più commentato è arrivato durante un cambio di postazione. Mentre Conti le chiedeva di avvicinare il microfono alla bocca per sistemare l’audio, Pausini ha risposto con naturalezza: “ Prima me lo avete messo qua, adesso ce l’ho in mano ”. Subito dopo si è resa conto del possibile doppio senso, si è fermata, ha sorriso verso la telecamera e ha aggiunto con autoironia: “ No, mamma, tutto a posto eh ” e “ Sono stata brava fino adesso ”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sanremo 2026: Laura Pausini è su di giri, con doppi sensi, gaffe e battute che diventano virali

Leggi anche:

Sanremo 2026, Laura Pausini show: gaffe, doppi sensi e momenti virali

Sanremo 2026 al via tra doppi sensi e gaffe di Laura Pausini, geolocalizzazione e… Repupplica

Sanremo 2026: Laura Pausini, Bertè e Clara possibili co-conduttrici - La volta buona 05/12/2025

Temi più discussi: Laura Pausini, tutti i look della prima serata di Sanremo 2026; Sanremo 2026, Laura Pausini: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico; Sanremo 2026, la carriera (lunga 30 anni) di Laura Pausini: co-conduttrice al fianco di Carlo Conti; Laura Pausini, il debutto come co-conduttrice a Sanremo 2026 è all'insegna della classe di Giorgio Armani.

Laura Pausini, in forma top dopo la dieta, conquista con i suoi look stilosi alla prima serata di Sanremo 2026: guardaLaura Pausini, in forma top dopo la dieta, conquista con i suoi look stilosi alla prima serata di Sanremo 2026: guarda ... gossip.it

Laura Pausini, il debutto come co-conduttrice a Sanremo 2026 è all'insegna della classe di Giorgio ArmaniLa compagna di viaggio di Carlo Conti ha scelto 3 abiti della maison che l'ha vestita fin dall'inizio della carriera per l'esordio in questo ruolo. Un velluto blu, un argento scintillante e un oltrema ... vanityfair.it

#Sanremo2026 Scaletta 2^ serata 20.40 Carlo Conti e Laura Pausini aprono la serata 20.43 Ingresso di Gianluca Gazzoli e delle 4 Nuove Proposte 20.47 Nicolò Filippucci - "Laguna" 20.52 Blind, El Ma & Soniko - "Nei miei DM" 20.59 Mazzariello - "Dichiara - facebook.com facebook

Laura Pausini fa il pieno di gaffe a #Sanremo2026 : dal doppio senso con il microfono alla farfallina di Belen x.com