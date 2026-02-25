Sanremo 2026 | lacrime per Vessicchio e Angela Luce il pubblico

Il ricordo di Peppe Vessicchio e Angela Luce ha commosso il pubblico di Sanremo 2026, dopo la loro scomparsa. La prima serata del festival ha dedicato un momento speciale per onorare il maestro napoletano, scomparso lo scorso 8 novembre, e la celebre attrice, ricordata con affetto. Le lacrime e i momenti di commozione hanno coinvolto gli spettatori, mentre i presentatori hanno sottolineato il valore di queste figure. La serata prosegue tra emozioni e ricordi.

Sanremo 2026: l'omaggio a Vessicchio e il ricordo di Angela Luce. La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha un momento di grande emozione con l'omaggio a Peppe Vessicchio, il maestro napoletano scomparso lo scorso 8 novembre a 69 anni. Sul palco dell'Ariston, il pubblico ha tributato un applauso commosso al ricordo del direttore d'orchestra, noto per la sua straordinaria carriera. La serata ha anche celebrato la memoria di Angela Luce, la cantante che nel 1975 aveva conquistato il secondo posto al Festival con la sua celebre canzone Ipocrisia. La serata ha alternarsi momenti di grande emozione, con il pubblico e i concorrenti che hanno tributato un applauso commosso ai due artisti.

LINA SASTRI RICORDA ANGELA LUCE: "MERAVIGLIOSA! A DISPETTO DELL'ETA' AVEVA UNA GRANDISSIMA ENERGIA E INTELLIGENZA DI PALCO " facebook

Una folla commossa ha riempito la chiesa di San Ferdinando in piazza Trieste e Trento per partecipare ai funerali di Angela Luce. Attrice di teatro e di cinema, cantante amatissima, lavorò fra gli altri con Pasolini, Eduardo, Totò, Vittorio Gassman, Alberto Sordi. x.com