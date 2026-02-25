Qual è l’abito di Max Pezzali, ospite stasera nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Max Pezzali per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito il cantante per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti. Abbiamo visto l’abito di Max Pezzali ospite stasera (seconda serata) al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Max Pezzali ospite (seconda serata) al Festival: look e stilista

Leggi anche:

Sanremo 2026, l’abito di Max Pezzali ospite (prima serata) al Festival: look e stilista

Sanremo 2026, l’abito di Bresh ospite (seconda serata) al Festival: look e stilista

Sanremo 2026 Max Pezzali ospite fisso, la reazione di Mauro Repetto Reunion degli 883 Sono pront

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO; Sanremo 2026, chi veste chi? Le anticipazioni sui look: Laura Pausini omaggia Giorgio Armani, Mara Sattei in Westwood e Fedez in Jil Sander; Laura Pausini a Sanremo 2026 come conduttrice veste l'eleganza Armani: l'abito cielo stellato d'Alta Moda arricchito da gioielli con topazi, lapis e zaffiri per l'Ariston; Sanremo 2026, i bozzetti dei look di Conti, Pausini e Fogliati: la sfida della moda all'Ariston.

Patty Pravo alla prima serata di Sanremo 2026 incanta per l'eleganza classica e un dettaglio glamourPatty Pravo alla prima serata di Sanremo 2026 sceglie un look total black con maniche lunghe e trasparenti con un ricamo gioiello ... vogue.it

Sanremo 2026, Dargen D'Amico e l'abito effetto parquet: il significato nascostoIeri sera, martedì 24 febbraio 2026, è andata in scena la prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i 30 Big in gara Dargen D’Amico, che si è esibito sul palco dell’Ariston con ... notizie.it

Max Pezzali e la Sicilia: storia d’amore di un mito tra mare, motori e stadi - facebook.com facebook

Sintonizzati su Radio Nonsolosuoni per un viaggio nel tempo con una delle band più iconiche degli anni '90: gli 883! Era il lontano 1988 a Pavia quando Max Pezzali e Mauro Repetto decisero di unire le forze e dare vita a un progetto musicale che avrebbe fat x.com