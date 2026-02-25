Sanremo 2026 la scelta su Achille Lauro decisa all’ultimo | l’annuncio di Carlo Conti

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si prepara a uno dei passaggi più intensi e raccolti: sul palco del Teatro Ariston salirà Achille Lauro per interpretare “Perdutamente”. Non sarà un semplice momento musicale, ma un gesto carico di significato, maturato negli ultimissimi giorni dopo quanto accaduto a Crans-Montana. A raccontare come si è arrivati a questa decisione è stato Carlo Conti, che in conferenza stampa ha spiegato come il piano iniziale sia stato rivisto, quasi in punta di piedi, per lasciare spazio a un omaggio sobrio ma potente. Un cambio di programma dopo la tragedia. Fino a poco tempo fa, l’idea era diversa. “Quando ci eravamo sentiti con Achille avevamo pensato ai brani ’16 marzo’ insieme a Laura Pausini e a ‘Incoscienti giovani’. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

