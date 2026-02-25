Sanremo 2026 la scaletta della seconda serata | ordine di uscita dei Big le Nuove Proposte e orari degli ospiti

Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la seconda serata. Carlo Conti e Laura Pausini tornano sul palco dell’Ariston per una puntata ricca di sfide, che vedrà i primi 15 Campioni sottoporre i propri brani al giudizio congiunto della Giuria delle Radio e del Televoto. Una serata che non sarà solo musica: dai momenti comici con Lillo e Pilar Fogliati all’atteso premio alla carriera per Fausto Leali, fino all’omaggio commovente per Ornella Vanoni, la maratona terminerà intorno alle 01:15 con lo svelamento della top 5 provvisoria. L’apertura sarà dedicata ai giovani, con le due semifinali delle Nuove Proposte che decreteranno i primi finalisti. Tra i grandi ospiti musicali della serata spiccano i “ padroni di casa ” Achille Lauro e Laura Pausini, che si esibiranno insieme alle 22:35, e il set di Max Pezzali in collegamento dalla nave Costa Toscana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

