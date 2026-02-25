Sanremo 2026 la scaletta della seconda serata | ecco i cantanti in gara

Lda e Aka7even – ph. Antonio De Masi SANREMO – Dopo aver ascoltato ieri tutti i cantanti in gara quest’anno a Sanremo 2026, in occasione della seconda serata di oggi, 25 febbraio, a esibirsi saranno solo la metà degli artisti (cioè 15). A salire sul palco dell’Ariston saranno Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal, Fedez e Masini, Fulminacci, J Ax, Lda e Aka Seven, Levante, Nayt, Patty Pravo e Tommaso Paradiso. Domani invece sarà il turno di Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale e Tredici Pietro. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

