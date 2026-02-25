Sanremo 2026 | la polemica per l’assenza della figlia di Peppe Vessicchio

Ascolti TV di venerdì 20 febbraio 2026: Rai1 e Canale5 dominano la serata, con il successo delle Olimpiadi e dei programmi di access prime time Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Alessia Grieco, figlia del leggendario direttore d’orchestra, non è stata invitata alla serata commemorativa del padre al Festival di Sanremo La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha visto il ricordo di Peppe Vessicchio, il direttore d’orchestra che ha segnato la storia della kermesse. Tuttavia, durante l’omaggio al Maestro, un episodio ha suscitato polemiche. La figlia di Vessicchio, Alessia Grieco, ha rivelato di non essere stata invitata ufficialmente alla serata in memoria di suo padre, nonostante il ruolo centrale che il Maestro ha ricoperto a Sanremo. Alessia ha espresso la sua amarezza in una dichiarazione su Fanpage. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Alessia, figlia di Peppe Vessicchio, a Non è la TV: “In prima fila a Sanremo invitati solo i figli di Baudo”Alessia, figlia di Peppe Vessicchio, ha rivelato in diretta a Non è la TV che solo i figli di Baudo sono stati invitati in prima fila a Sanremo.

Peppe Vessicchio, le cause della morte del direttore d’orchestra ricordato a Sanremo 2026Peppe Vessicchio è morto a causa di complicazioni respiratorie che lo avevano colpito settimane fa.

Temi più discussi: Sanremo 2026, le polemiche avanzano: dopo Andrea Pucci si critica il cast 'striminzito' e 'low-cost'; Sanremo 2026: scoppia la prima grande polemica alla vigilia del Festival; Sanremo 2026, Meloni sulla sua presenza al Festival: Inventata, non serve per forza polemica politica; Spartiti stracciati, contro-festival, litigi sul palco: ci sono cose che a Sanremo sono accadute una volta (e poi mai più).

Sanremo 2026, Carlo Conti corre (troppo) tra le polemiche: Zero show. Poi delusione per Laura Pausini: Pensavo fosse una gagLa prima serata è andata via velocissima, forse troppo per il pubblico: Gli interessa solo terminare in anticipo. libero.it

Sanremo 2026, c’è già un caso di plagio? Scoppia la polemica su un BigErmal Meta sotto accusa a Sanremo 2026: sui social parlano di plagio e tirano in ballo Madame. Ecco cosa sta succedendo. rds.it

Sanremo 2026, l’omaggio dell’Ariston a Peppe Vessicchio - facebook.com facebook

Standing ovation all'Ariston per il ricordo di Peppe Vessicchio x.com