Sanremo 2026 la decisione su Achille Lauro all’ultimo momento | l’annuncio di Carlo Conti

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si prepara a vivere uno dei suoi momenti più intensi e raccolti. Sul palco del Teatro Ariston salirà Achille Lauro, chiamato a interpretare “Perdutamente” in un passaggio della serata che non sarà solo musicale, ma profondamente simbolico. A spiegare il senso di questa scelta è stato Carlo Conti, che in conferenza stampa ha raccontato come l’idea iniziale sia cambiata proprio negli ultimi giorni, alla luce di quanto accaduto. Fino a poco tempo fa, infatti, si era pensato ad altro. “Quando ci eravamo sentiti con Achille avevamo pensato ai brani ’16 marzo’ insieme a Laura Pausini e a ‘Incoscienti giovani’. Poi dopo la tragedia di Crans-Montana e dopo aver visto la madre di una delle vittime cantare il brano di Achille al funerale del figlio, ci siamo detti che dovevamo cambiare ”, ha spiegato il conduttore e direttore artistico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Achille Lauro co-conduttore a Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti al Tg1 per la seconda serata

Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serata: l'annuncio di Carlo Conti

Sanremo 2026, Achille Lauro co conduttore della seconda serata

Questa sera Achille Lauro sarà co-conduttore al Teatro Ariston insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. Ma in conferenza stampa sorprende tutti parlando della sua Fondazione Madre, l'organizzazione no-profit nata con l'obiettivo di sostenere e accompagnare

#Sanremo2026 Achille Lauro: "Stasera sarò dall'altra parte della staccionata. L'emozione sarà diversa".