Sanremo 2026 la classifica | ecco la Top 5 della prima serata

Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini sono i cinque artisti più votati dalla sala stampa, dalla televisione e dal pubblico online durante la prima serata di Sanremo 2026. La causa di questa preferenza risiede nelle esibizioni coinvolgenti e nelle canzoni apprezzate, che hanno conquistato il pubblico. La graduatoria non indica le posizioni esatte, ma riflette chiaramente le preferenze più forti tra gli spettatori. La classifica continua a evolversi con le prossime esibizioni.

Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini. Sono i cinque più votati da sala stampa, tv e web della prima serata del Festival di Sanremo 2026, in una graduatoria in cui non viene indicata la posizione degli artisti. Lo ha annunciato Carlo Conti al termine della serata. A votare è stata solo la Giuria della Sala Stampa. Il sistema cambia nelle serate successive. (Photo by Marco AlpozziLaPresse) Oggi e domani classifica da Televoto e Giuria delle Radio. Nella seconda e terza serata di mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio si esibiranno i 30 big in gara, 15 in ogni sera e la classifica sarà determinata dal Televoto e la Giuria delle Radio, che avranno un peso del 50% nella classifica provvisoria finale delle 5 canzoni più votate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, la classifica top 5 della prima serataSanremo 2026 ha visto emergere cinque artisti che hanno riscosso il maggior favore della giuria della Sala stampa, influenzando così la prima serata del festival.

La classifica Top 5 della prima serata di Sanremo 2026 (in ordine casuale)La decisione di includere artisti emergenti e già affermati nella prima serata di Sanremo 2026 ha suscitato molte reazioni.

SANREMO 2026: La CLASSIFICA della SALA STAMPA dopo il PRIMO ASCOLTO

Temi più discussi: Sanremo 2026, la classifica parziale dopo la prima serata; Sanremo 2026, la classifica della prima serata. I migliori 5 da Arisa a Ditonellapiaga; Sanremo 2026 la classifica, prima serata: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini; Sanremo 2026, la classifica della prima serata: conferme per Serena Brancale e la coppia Fedez-Masini, nella top 5 approda anche Fulminacci.

Sanremo 2026, seconda serata: la diretta della conferenza stampa con Carlo Conti, la scaletta, la classifica e gli ospitiOggi 25 febbraio 2026 la seconda serata del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Dopo la prima serata di ieri con l'esibizione dei trenta big in gara oggi ci cambia. ilmattino.it

La classifica Top 5 della prima serata di Sanremo 2026 (in ordine casuale)I cinque nomi sono quelli preferiti dalla sala stampa tv e web. Le previsioni dell'Intelligenza Artificiale ci hanno preso, indovinando tutti i cantanti (tranne una) ... iodonna.it

#Sanremo: Ecco la classifica provvisoria delle prime 5 posizioni in ordine casuale della prima serata nella quale votava solo la Sala stampa, web e tv: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Marco Masini Siete d'accordo - facebook.com facebook

Alla fine della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha svelato le prime cinque posizioni della classifica provvisoria, che sono in ordine casuale #sanremo2026 x.com