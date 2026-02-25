sanremo 2026 la classifica della prima serata

Sanremo 2026, la prima serata ha portato i primi risultati, con la classifica provvisoria che mette in evidenza i candidati più apprezzati. La giuria della Sala Stampa, Tv e Web ha valutato i 30 artisti in gara, assegnando i primi punteggi dopo le esibizioni dei cantanti. I voti hanno già generato sorprese e punti di riferimento per le prossime giornate. La corsa al podio resta aperta e molti attendono i prossimi progressi.

Per il Festival di Sanremo 2026 è già tempo dei primi verdetti. Al termine della Prima Serata della kermesse canora, che ha visto tutti e 30 i Big presentare i loro brani in gara, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web ha stilato, infatti, la prima classifica provvisoria dei partecipanti. Tuttavia, ai telespettatori e al pubblico presente al Teatro Ariston sono state svelate soltanto le prime cinque posizioni in ordine casuale, non di piazzamento. I 5 più votati della prima serata di Sanremo 2026. Arisa. Fulminacci. Serena Brancale. Ditonellapiaga. Fedez & Masini. La gara prosegue domani sera con 15 dei 30 Big che torneranno ad esibirsi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

La classifica della prima serata di Sanremo 2026Laura Pausini ha portato energia e popolarità alla prima serata di Sanremo 2026, facendo da traino per l’intera manifestazione.

