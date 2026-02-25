Sanremo 2026 Kabir Bedi incontra Can Yaman | Ho preferito le storie d' amore del mio Sandokan

Kabir Bedi ha incontrato Can Yaman sul palco dell’Ariston, dopo 50 anni, a causa del suo ruolo in Sandokan. Bedi ha detto di aver preferito le storie d’amore del suo personaggio rispetto alle nuove interpretazioni del collega turco. Durante l’incontro, i due attori hanno scambiato qualche battuta e si sono stretti la mano, attirando l’attenzione del pubblico presente. La scena ha suscitato curiosità tra gli spettatori e i media presenti in sala.

I due Sandokan, a 50 anni dal debutto dello sceneggiato, si sono incontrati sul palco dell'Ariston nella prima serata del Festival Le due tigri della Malesia si sono incontrate sul palco dell’Ariston. E lo hanno fatto dopo 50 anni. Il divo turco Can Yaman, reduce dal successo di Sandokan e stasera co-conduttore del Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti e a Laura Pausini, ha incontrato Kebir Bedi, il ‘Sandokan’ storico, quello che per primo nel 1976 ha prestato il volto al personaggio immaginario nato dai romanzi di Emilio Salgari. Una stretta di mano, un abbraccio, poi il passaggio di testimone tra le due generazioni. 🔗 Leggi su Today.it

Durante la prima puntata del Festival di Sanremo, Kabir Bedi ha festeggiato i 50 anni di Sandokan. L'attore turco ha elogiato Can Yaman ma ha stroncato la serie.

